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船隻起火 七旬翁撲救受傷
【本報訊】昨日下午12時46分，沙頭角順興街對開海面一艘白色船隻，引擎位置突然起火冒煙，一名姓林（71歲）老翁救火時，不慎燒傷臉部，他負傷慌忙報案求助。
救援人員接報趕至，船上火勢已被撲熄，林經初步護理後，由妻子陪同由救護車送往北區醫院治理。
至於船隻起火原因則有待進一步調查。
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