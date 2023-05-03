撼違泊貨櫃車 送外賣鐵騎士亡

【本報訊】昨日凌晨4時許，報住屯門悅湖山莊的姓陳（44歲）鐵騎士，駕駛掛有外賣保溫箱的綿羊仔電單車，沿天水圍天秀路往天影路方向行駛，當駛至近香島中學對開，電單車懷疑失控，撞向右邊一輛涉嫌違泊的貨櫃車車尾，陳人仰車翻，倒地後重創昏迷，有途人赫見意外協助報案。救護員接報趕至，即場替陳急救並由救護車急送天水圍醫院搶救，惜至清晨5時12分不治。

冇停車位 櫃車焗泊街 清晨5時許，涉事貨櫃車姓張司機返回現場取車，赫見大批執法人員在場。據張表示，本周一其貨櫃車在內地卸貨後，以「吉櫃」經深圳灣返港，由於沒有停車場可以泊車，加上他腳痛，無奈把貨櫃車停泊上址。他續指，以前可以把貨櫃車停泊露天停車場，惟近來不少停車場被改作貨倉，因此被迫泊街。

戶戶送香港區發言人證實，陳為戶戶送外賣專員，事發時他正在上線。戶戶送對是次意外感到非常遺憾，並對其親友表示深切哀悼。戶戶送又指為香港及全球所有自僱的外送專員在其上線期間及下線後一小時提供百分百免費保險保障。

另外，昨日早上8時許，元朗擴業街朗屏8號停車場內，一名姓蘇（44歲）男子，被發現昏迷倒臥在電單車旁邊，經送院搶救後不治。消息指，蘇為上址住客，相信到停車場取回電單車時暈倒。