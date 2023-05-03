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東方早獻藍圖 魚骨形碼頭 有口皆碑 港府拒改善避風塘管理

多名議員斥避風塘管理混亂。 多名議員斥避風塘管理混亂。
多名議員斥避風塘管理混亂。
私營海上酒店存隱患 密度高 執法靠投訴
本港避風塘泊位不足與管理混亂一直為人詬病，本報早已獻上藍圖，但港府無動於衷。立法會經濟發展事務委員會昨召開會議，會上有議員批評政府現時避風塘密度高且管理混亂，評估周期應縮短，亦擔憂開關後酒店價格高企，許多私人漁船經營staycation（酒店度假）等非法業務。政府回覆指評估方法科學，並堅稱定期巡邏，認為投訴仍是最高效的執法手段。
航運及交通界議員易志明指避風塘泊位密度十分之高，不認同政府單靠面積評估便認為船隻停泊夠用的情況，而漁農界議員何俊賢斥避風塘泊位管理十分混亂，不同種類船隻胡亂停泊導致避風塘船隻出入及停泊困難，而政府邀請的有關專家可能只是在辦公室研究，建議政府多去港口與業界溝通。
5年1評估 當局死撐有效
政府回應指評估5年為一周期是科學且有效的，並預計2025年擴展香港仔避風塘南30公頃，並會在2023年1月底及5月分別實施第1期與第2期的避風塘通航區調整，政府稱通過之前颱風時避風塘停泊評估，14個避風塘僅僅有3個滿額，相信通過日後協調分區停泊，位置會足夠。
對於本港私人船隻非法經營為海上酒店問題，議員蘇長榮示意政府應盡早安排相關工作去遏止非法船隻業務，他強調開關後酒店價格飆升，變相鼓勵船做相關生意，對消防與環境隱患表示擔憂，並不同意政府指議員如看到即可舉報，認為政府應積極主動地負有主體責任而非議員。政府回應稱，現時舉報仍是最有效率的執法手段，並計劃建立多處的避風塘消防通道與講座，以提升應對火警能力。
4大建議 港府當耳邊風
旅遊界議員姚柏良問及政府有無具體「放蛇」數據，以及政府目前以最高一萬元罰款處理相關違規時，是否阻嚇力低時，政府回應指仍會檢視目前罰款機制，但是一經發現，船東船長均屬犯罪，並表示暫時手上沒有相關資料，將會稍後補上。
事實上，本報早已向政府獻出治本藍圖，引入完善管理系統，先是倣效外國繫泊安排或本地私人遊艇會，設置如「魚骨形」的碼頭泊位，令船隻有序排列，同時便利滅火輪可暢通無阻下進入火警現場。另外亦應增設消防警報系統，內有自動灑水設備，一旦發生火警，系統會自動灑水，撲熄火警；並連接警報系統，火警發生時會直接接駁消防處控制室，消防處可即時派出滅火輪到場，並可即時抽取海水救火；而現場亦增設扶手，讓船上人士可靠着扶手逃生，減少傷亡，惟港府一直未有採納。
東方獻魚骨形碼頭泊位藍圖加強版東方獻魚骨形碼頭泊位藍圖加強版
東方獻魚骨形碼頭泊位藍圖加強版
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