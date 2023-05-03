東方早獻藍圖 魚骨形碼頭 有口皆碑 港府拒改善避風塘管理

私營海上酒店存隱患 密度高 執法靠投訴 本港避風塘泊位不足與管理混亂一直為人詬病，本報早已獻上藍圖，但港府無動於衷。立法會經濟發展事務委員會昨召開會議，會上有議員批評政府現時避風塘密度高且管理混亂，評估周期應縮短，亦擔憂開關後酒店價格高企，許多私人漁船經營staycation（酒店度假）等非法業務。政府回覆指評估方法科學，並堅稱定期巡邏，認為投訴仍是最高效的執法手段。

航運及交通界議員易志明指避風塘泊位密度十分之高，不認同政府單靠面積評估便認為船隻停泊夠用的情況，而漁農界議員何俊賢斥避風塘泊位管理十分混亂，不同種類船隻胡亂停泊導致避風塘船隻出入及停泊困難，而政府邀請的有關專家可能只是在辦公室研究，建議政府多去港口與業界溝通。

5年1評估 當局死撐有效 政府回應指評估5年為一周期是科學且有效的，並預計2025年擴展香港仔避風塘南30公頃，並會在2023年1月底及5月分別實施第1期與第2期的避風塘通航區調整，政府稱通過之前颱風時避風塘停泊評估，14個避風塘僅僅有3個滿額，相信通過日後協調分區停泊，位置會足夠。

對於本港私人船隻非法經營為海上酒店問題，議員蘇長榮示意政府應盡早安排相關工作去遏止非法船隻業務，他強調開關後酒店價格飆升，變相鼓勵船做相關生意，對消防與環境隱患表示擔憂，並不同意政府指議員如看到即可舉報，認為政府應積極主動地負有主體責任而非議員。政府回應稱，現時舉報仍是最有效率的執法手段，並計劃建立多處的避風塘消防通道與講座，以提升應對火警能力。

4大建議 港府當耳邊風 旅遊界議員姚柏良問及政府有無具體「放蛇」數據，以及政府目前以最高一萬元罰款處理相關違規時，是否阻嚇力低時，政府回應指仍會檢視目前罰款機制，但是一經發現，船東船長均屬犯罪，並表示暫時手上沒有相關資料，將會稍後補上。

事實上，本報早已向政府獻出治本藍圖，引入完善管理系統，先是倣效外國繫泊安排或本地私人遊艇會，設置如「魚骨形」的碼頭泊位，令船隻有序排列，同時便利滅火輪可暢通無阻下進入火警現場。另外亦應增設消防警報系統，內有自動灑水設備，一旦發生火警，系統會自動灑水，撲熄火警；並連接警報系統，火警發生時會直接接駁消防處控制室，消防處可即時派出滅火輪到場，並可即時抽取海水救火；而現場亦增設扶手，讓船上人士可靠着扶手逃生，減少傷亡，惟港府一直未有採納。

東方獻魚骨形碼頭泊位藍圖加強版