將軍澳私了案6被告4人認罪

【本報訊】2019年10月有市民在將軍澳堵路示威，期間兩名便衣執法人員被認出遭包圍及「私了」。6名懷疑與案有關的人士，包括一名事發時年僅13歲的少年，分別被控暴動、非法禁錮、傷人等罪。當中4人昨在區域法院認罪，餘下兩人不認罪受審。法官將認罪被告的求情及判刑，押後至10月9日，待審訊結束後才處理，期間4人的保釋被撤銷，候懲期間須還押。

被告分別是劉文全（27歲，裝修工）、其妻林芷瑩（32歲，銷售員）、盧嘉欣（24歲）、吳婉菁（24歲，保險經紀）、雷藝佳（26歲，電腦程式員）及事發時年僅13歲、現年17歲的少年。其中劉承認暴動、非法禁錮及對他人身體加以嚴重傷害罪；林承認非法集結；吳承認暴動及有意圖傷人；17歲少年則承認暴動、非法禁錮、有意圖傷人及非法集結中使用蒙面用品罪。其餘被告則否認相關控罪受審。

扯髮錘扑傘戳 傷兩便衣 4名認罪被告所承認的案情顯示，2019年10月13日晚，一名執法人員在將軍澳唐俊街一帶便衣執勤，見到有示威者堵路放火，遂從旁觀察。期間他遭示威者包圍，質疑他是執法人員。當時群情洶湧，有人叫他除口罩，有人欲搶其袋。其中劉文全曾拉扯他的頭髮約12秒；林芷瑩曾多次向他大喊，並說：「你唔係警察，啲防暴做乜×會嚟，×你老母！」吳曾揮動錘子，並擊打他的大腿一次；17歲少年曾用雨傘戳他3次。另一名執法人員嘗試拯救同袍，結果同樣遇襲。兩名事主身體多處受傷，需送院治理。案件編號：DCCC 431-433/2020，DCCC 442-443/2020