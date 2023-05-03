中大參與國家航天 太空做實驗測試

協議合作期限5年

該協議的合作期限為5年。根據協議，三方會按具體情況，將中大研究團隊的相關實驗項目帶至太空並進行試驗，空間科學實驗樣品返回地面後，研究團隊會進行後續研究。中大校長段崇智教授表示，航天科技是國家重點發展項目，中大能夠參與國家的航天實驗項目，可推動國家在重大研究題目和創新科技更上一層樓，並讓中大師生深入了解前沿航天科技的挑戰，進一步提升中大在國際科創的聲譽。他又指，中大會積極發揮大學的本能，將其中經驗化為教學內容，吸引更多年輕學生參與科創，協助推動本港成為國際科創中心。