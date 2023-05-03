內需帶動 首季GDP按年升2.7%

【本報訊】本港經濟活動在解除各項社交距離措施後逐漸恢復。政府統計處昨日表示，根據預先估計數字，今年第一季本地生產總值（GDP）較上年同期實質上升2.7%，而去年第4季則下跌4.1%；經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在今年第一季較去年第4季實質上升5.3%。港府又指，本地生產總值在今年第一季錄得升幅，主要是由於內部需求明顯增加，以及在訪港旅遊業和本地需求強勁復甦帶動。

外圍疲弱 貨物出口大跌 港府補充指，按主要開支組成部分分析，整體貨物出口在外圍環境疲弱下按年進一步大跌。受惠於與內地和世界其他地方恢復正常往來，服務輸出明顯擴張。本地方面，隨着香港和內地的防疫措施取消，經濟氣氛大幅改善，私人消費開支明顯增長。在經濟前景改善下，整體投資開支轉跌為升。

港府又稱，展望未來，訪港旅遊業和本地需求將繼續是今年經濟增長的主要動力。隨着運力和接待能力繼續恢復，訪港旅客人數應會進一步增加。經濟情況和前景改善應能提振本地需求，儘管金融狀況偏緊仍是制約因素。勞工市場持續改善，以及新一輪消費券的發放，將為私人消費提供額外支持。另一方面，貨物出口將繼續面對龐大挑戰。先進經濟體的增長減慢將繼續令外部需求受壓，儘管內地經濟加快復甦應可緩解部分壓力。