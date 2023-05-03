國安案 黎智英申終止聆訊 高院一個月內裁決

黎智英

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉串謀勾結外國勢力違反《港區國安法》一案，已定於今年9月25日在高院開審，預計審訊40天。不過因黎就本案提出終止聆訊申請，高院昨開庭處理有關申請，並由3名國安法指定法官，高院法官杜麗冰、李素蘭及李運騰一同審理。辯方陳詞時聲稱整個政府是迫害黎智英而非執行檢控工作，令黎得不到公平審訊；律政司則反駁指黎並沒有受到不公平審訊，而且辯方亦無任何證據，證明「迫害」的指控成立。法官聽畢雙方陳詞後，押後裁決，並將於一個月內作裁決，又指會先等待黎就人大釋法的司法覆核案有裁決後，才作決定。

本案4名被告包括黎智英（75歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司。法官杜麗冰於開庭時透露，黎智英早前透過代表申請，毋須出席昨天的聆訊並獲法庭批准，故黎並無到庭，但其女兒則有到庭旁聽。至於本案中另一關鍵人物，即黎聘用為他抗辯的海外大律師Timothy Wynn Owen（下稱Tim Owen），他在案中的身份仍然懸而未決；而他昨日因須處理其他案件，亦有在高院現身。

代表黎的資深大律師彭耀鴻就本申請陳詞指，因黎得不到公平審訊，故申請終止聆訊。他指國安法案件在選擇指定法官時，過程欠缺透明度及缺乏保障。

辯方質疑指定法官選出準則 辯方稱指定法官的任命只有一年，如何及是否可續任，公眾無從得知，如何選出該些法官及準則亦沒有公開，會令公眾覺得有法官兩級制。

辯方指執行選擇法官程序時，會令公眾產生過程不透明的觀感，認為獲委任的法官會對黎存有偏見，造成表面偏頗，亦會覺得「不聽話」的法官不會被選中任指定法官。

不過杜麗冰法官指，高院的法官們一般會有不同的主責範疇，而且由法官審理的國安案件亦會公布裁決理由，這亦可看到當中是否存有偏頗。李運騰法官亦指一般法官任命的司法人員推薦委員會之會議內容，不會公開。李又笑稱當時他曾批出黎的保釋申請，但他亦被委任為處理國安法指定法官。

律政司反駁黎受「迫害」指控 辯方續指，從黎被阻止聘請洋大狀一事，可見整個政府是惡意迫害黎而非執行檢控工作，令黎得不到公平審訊。

律政司一方則回應指，黎並沒有受到不公平審訊，並引用同樣涉違反國安法的唐英傑就要求有陪審團審訊的司法覆核案例指，由指定法官進行審訊，並沒有對相關被告人構成不公。至於就辯方指整個政府是惡意針對及迫害黎，律政司認為有關指控非常嚴重，但辯方根本並無任何證據，證明該指控成立。案件編號：HCCC 51/2022