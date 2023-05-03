提升安全效率 工地智能化應普及

【本報訊】生成式人工智能的浪潮席捲全球，過去被視為科幻小說的情節已經實現。建造業議會主席何安誠表示，儘管業界已經熟習使用先進工具和高生產力的施工方法，然而人工智能與建造業深度結合已是大勢所趨。建造業需要着力在建築生命周期的各個階段注入人工智能，提升數碼化及智能化程度，借助其威力把工地安全、質量規劃及生產力提升至更高台階，例如將安全智慧工地、智能安全帽、智能手錶等應用於工作之中。

在「安全智慧工地」系統方面，該透過人工智能、物聯網、雲端系統等技術支援，實時收集工程數據，即時傳送到工地的一站式管理平台，讓工程團隊即時掌握整個工地狀況，方便管理員準確決策，減低安全風險，精準預計成本，理順工作流程。

引入智能帽錶機械人 他舉例，錦上路站上蓋發展項目第一期住宅工地和中九龍幹線項目便充分利用在設計、施工和營運方面，工友可穿戴設備如智能安全帽、智能手錶提升工作效率。隨着機械人技術日漸成熟，從全自動砌磚、鑽孔、焊接，甚至3D打印建築結構到現場勘測俱能辦到。機械人電梯安裝系統能借助數碼規劃，以自動執行安裝步驟，提升工作環境的安全性。

建造業創新及科技基金至今批出約1.5億元資助業界使用提升安全相關科技，期望達致「零意外」目標。保障從業員安全，需要整個行業齊心協力，如果全港逾800個工地都採用安全智慧工地系統，自然能夠大幅提升工地安全，減低工業意外率。