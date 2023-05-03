串謀索23萬回佣 三跑前工頭認罪

【本報訊】香港國際機場第三跑道項目分判商德鑄工程有限公司一名六旬前男工頭，於2020年8月至2021年串謀另一工頭向29名索具裝配工人，索取共約23萬元回佣，被廉署控告一項串謀使代理人接受利益罪。涉案前工頭昨於西九龍裁判法院認罪。控方指被告願意向廉署提供協助，署理主任裁判官香淑嫻遂將案押後到7月11日始作判刑，期間索取被告的背景報告及續准保釋。

涉案62歲被告廖賢民，事發時擔任德鑄索具裝配工人的「工頭」，他被控於2020年8月至2021年3月串謀另一名鄧姓「工頭」及多名工人，使他及鄧從29名工人接受非法回佣約23萬元。

案情透露，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。被告經另一名鄧姓「工頭」介紹，於2020年8月獲德鑄僱用為該項目工地一組索具裝配工人的「工頭」，被告其後介紹29名索具裝配工人到該項目工地工作。在事發期間，被告應鄧的指示，先後七次代表對方向29名索具裝配工人收取賄款共約23萬元。2020年11月起，被告按二人的協議，保留當中約15,500元，並把餘下逾21萬元交給鄧。

向29索具裝配工人收款 案情指，被告通過WhatsApp群組認識鄧，及在2020年8月經鄧介紹而加入德鑄，進而在機場第三跑道項目工作，被告當時任職索具裝配工人「工頭」及負責運送建築材料。鄧在被告入職後，向他表示須向「高層」交回佣，並要求鄧介紹工人，並向每人收取每天100元回佣，而做滿3個月的工人則獲減至80元回佣。兩人在案發期間一共介紹29名索具工人到德鑄工作，並收取合共逾22.7萬元的非法回佣，廖應鄧的指示留下其中一成，其餘則全部交給鄧。案件編號：WKCC 1064/2023