家居滅火器 擬修例豁免年檢

【本報訊】消防處繼於2021年修訂《消防（裝置及設備）規例》，鼓勵業主或佔用人自行在樓宇及處所安裝獨立火警偵測器後，現時再建議修例，把自行在家居設置的認可手提滅火設備，豁除於《規例》第8（1）條的適用範圍之外。立法會保安事務委員會昨進行討論，有議員關注市民自行購買，或會購入不合規的手提滅火設備，反添安全隱患，關注市民如何容易分辨哪些設備合規。保安局指會考慮議員意見，引入標籤制。

研推標籤制 助辨識選購 議員黎棟國問到，局方會否考慮使用標籤制，標明哪些設備是「好用、容易用」；保安事務委員會主席陳克勤亦關注相同問題，指網購滅火筒「30蚊又有、300蚊又有」，如何確保相關質素，更甚的有人或會「貪平」購買二手滅火筒。保安局認同有改善空間，會考慮是否設特別標籤，方便市民辨識。

此外，議員關注基層或難以負擔添置滅火設備的費用，尤其居於劏房或板間房的市民，正正是最需要放滅火設備的人。另議員周文港則認為，保安局及消防處應做好宣傳工作，讓市民了解獲規例豁免的家居處所如何界定，以免市民誤墮法網。保安局指會加強宣傳，又舉例指，若劏房處於工廈內，則不獲豁免，若處於住宅大廈則獲豁免。

擬修訂的規例，把市民自行在家居設置（即不是按法律規定而設置）的認可手提滅火設備豁除於規例外，即有關消防裝置或設備的擁有人，不須受「須保持該等裝置或設備時刻在有效操作狀態，並須每12個月由一名註冊承辦商檢查該等裝置或設備至少一次」的限制。