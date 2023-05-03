議員：互委會辦事處騰空 倡關愛隊免費租用

團體斥當局零諮詢 籲改建予居民辦活動 各大屋邨屋苑的互助委員會已走入歷史，由今年起全港互委會已被解散，房屋委員會轄下合共約有1,200個互委會辦事處，部分將改為住宅等。立法會房屋事務委員會昨日討論有關房委會非住宅物業的使用情況，議員關注原互委會辦事處的用途。有議員認為若將互委會辦事處租予關愛隊，應將租金再調低甚至免租，以協助關愛隊進行社會服務。房屋署指，現時租予關愛隊的單位租金低廉，會再考慮議員意見。

不少議員都關心日後關愛隊租用原互委會辦事處的議題。議員陳學鋒認為關愛隊資源緊絀，既然關愛隊亦是協助當局做社會服務，理應免收租金。他又擔心房屋署其中一個改建方案是將原互委會辦事處改成回收廢物暫存點或回收便利點以處理回收物品，但處理回收物或會引起衞生問題，招來蛇蟲鼠蟻。

房署擬設回收點 惹衞生疑慮 房屋署代表則指，關愛隊租用原互委會辦事處已享有十分低廉的租金，每平方米只需62元，屬可接受水平，但署方會再考慮議員的意見。至於回收點方面，房署指會鼓勵市民進行潔淨回收，相信不會有衞生問題。

「監察公共屋邨福利規劃聯盟」昨日下午到立法會外請願，表達對原互委會辦事處改建的訴求。聯盟舉起寫有「房委會改用互委會會址零諮詢、屋邨居民無處互助交流好陰功」字眼的橫額，批評房委會未有事前與居民商討原互委會辦事處用途。

聯盟又指已向超過40位公共屋邨居民進行訪問，結果顯示大部分居民均希望原互委會辦事處可用於居民服務及居民參與點，例如可讓居民按小時申請借用，以便與屋邨義工商議舉辦有益居民的活動等。