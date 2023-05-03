新巴25號線 5‧7免費搭

【本報訊】新巴將於今年7月與城巴合併，結束其服務港島25年的歷史任務。為答謝乘客支持，新巴宣布於下周日（7日）舉辦免費乘車日，市民當日可免費乘搭指定的新巴25號線，來往中環（3號碼頭）至寶馬山，每程節省最多8.2元車費。

新巴於上月起推出「新巴感謝祭」活動，而免費乘車日是其中焦點，當日所有乘客乘坐新巴25號線任何班次，一律毋須付費，包括享用兩元乘車優惠的長者及合資格殘疾人士。該路線屬循環線，途經中環、金鐘、灣仔及銅鑼灣等港島主要服務區域，而該路線號碼亦恰巧與新巴服務香港25年不謀而合。

出動4輛經典波浪紋巴士 城巴新巴商務總監吳義君表示，免費乘車日是「光榮告別新巴系列」活動重頭戲，鑑於市民對新巴品牌充滿回憶，故兩巴特意安排全系列共4輛車身塗裝了經典「波浪紋」的巴士當天行走該號線，讓乘客能近距離一睹其風采。另外，由於免費乘車安排可能影響該路線當日客量，新巴將密切留意當日客量變化，適時調派車隊提供更頻密服務。

「新巴感謝祭」於今年4月21日展開，並將於未來一個月繼續舉行「快閃」活動，游走新巴最具代表性的路線，向顧客派發限量版巴士鎖匙扣答謝市民支持，詳情將於兩巴社交網站專頁發布。