三隧分流加費大 運署辯稱非賺錢

【本報訊】「三隧分流」最快8月起分階段推行，立法會昨日開會審議條例草案，有議員指，日後紅隧私家車繁忙時段收費為40元，較現時20元貴一倍，質疑加幅過大，對九龍中市民構成負擔。運輸署指，加幅大才可改善駕駛人士出行習慣，重申上調紅隧、東隧收費並非為賺錢，最主要是處理交通擠塞問題。

「三隧分流」首階段「633」方案下，西隧私家車收費將由75元減至60元；紅隧及東隧則分別加10元及5元，劃一收30元。年內落實的次階段則會引入「不同時段不同收費」，繁忙時段收費為「644」，即西隧維持60元，紅隧及東隧加至40元；非繁忙時段三隧收費劃一降至20元。

料首階段車流變化不大 議員楊永杰認為，紅隧及東隧繁忙時段收費加幅過大，質疑為何不能沿用「633」方案。運輸署署長羅淑佩回應指，「633」可令部分車輛從紅隧及東隧分流至西隧，但效果不及「644」。她預期，「三隧分流」首階段實施，預計首幾個月車流總數與現時大致相若，只是分布稍為不同，有待不同時段不同收費落實後，才會出現顯著改變。

羅又稱，三隧分流並非為了增加政府收入，「如果我減到更多的車流，等於隧道費收入再減少，我會更加高興」。