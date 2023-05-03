港車北上驗車排長隊 促兩地互認簡化程序

「港車北上」計劃下月起接受申請，獲批的私家車今年7月起可經港珠澳大橋往來內地。就計劃初期每日僅接受200至300個申請，有議員建議當局應逐步增加名額，又擔心本港唯一的跨境車輛驗車中心或不勝負荷，促設立兩地互認制度，令車主毋須重複驗車。業界則指，部分年邁車主不諳網上申請，盼運輸署提供協助。

位於元朗的「中國檢驗有限公司」今年初起恢復粵港兩地牌私家車的年檢服務，惟過去3年疫情期間有大量車輛無驗車續牌，以致驗車預約長期爆滿。香港汽車會會長李耀培反映，現時驗車排期最快要等到7月，有車主擔心或趕不及「港車北上」，建議當局與驗車中心商討，增加處理能力或簡化驗車程序。

李耀培又指，該計劃規定司機須領有兩地私家車駕駛執照，建議長遠可推行廣東省和香港駕駛執照互認，省卻香港司機到內地辦理駕照。同時他建議運輸署可開放部分辦事處，協助年長或不熟悉網上申請的車主辦理申請。

倡首半年每日2000跨境額 就港府早年提出「港車北上」時曾指計劃不設配額，議員陳恒鑌認為，計劃初期設配額做法合適，可讓駕駛者適應運作。不過，他期望首半年每日設2,000個名額，最終做到無配額限制，並且待計劃運作成熟後，可擴大至其他口岸實施，包括香園圍/蓮塘口岸。他又指，「港車北上」申請程序繁多，當局應盡快交代具體安排，並向內地反映加大處理驗車需求，且加快輪候時間。

議員陸頌雄指，本港跨境車驗車服務需時排期，希望設立兩地互認制度，令車主毋須重複檢驗。他又建議，運輸署提供課程或短片，介紹內地交通法規，減少意外風險。

港府表示，現階段指定驗車中心有能力可應付需求，但相信車主對驗車的需求將增加，故已要求當局與內地有關單位商討，盡量滿足需求。

「港車北上」計劃下月起接受申請，車主可於本月29至30日登記首輪抽籤，中籤後下月1日起再上網申請。獲批車主每月月中開始，可經網上系統預約下一個月的指定時段出行。根據內地規定，相關車輛在廣東行駛期間，須懸掛香港車牌，不得超過牌證有效期，每次入境後連續停留不得超過30天，每年累計停留則不得超過180天。