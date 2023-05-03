內地客燒鵝店起爭執 女負責人遭踢腳推撞

【本報訊】本周一為五一勞動節，不少內地旅客來港旅遊，惟有旅客的行為惹批評。當日中環一燒鵝店門外上演綜合格鬥（MMA），據該店老闆娘向傳媒表示，涉事的內地男旅客要求帶同嬰兒車進入店內，由於該店店面細小，故她拒絕有關要求，惟該旅客卻發難，一手「篤」着其額頭，叫嚷着「老子一定要進來」，又出手推她。她形容當時感驚慌，幸其兒子及時出手制止。

稱遭旅客手指篤額頭 網上相關影片顯示，當時三男兩女燒鵝店職員，在馬路與一名男子拉扯，期間男子摔到在地，兩名男職員亦倒地。另一名女職員則踩上男子的腳部，一名抱小童的女子見狀上前阻止。其後，途人致電報案。

執法部門表示，當日下午2時許，一名姓裴（32歲）內地男遊客在士丹利街一間燒鵝店疑因點餐問題，與姓孫（51歲）女負責人爭執，期間她被人踢了一腳並遭推撞。孫的兩名姓朱（29及24歲）兒子見狀上前勸阻，雙方再有身體推撞，混亂間兩名朱男亦受傷。人員接報到場調查，3母子經檢查後拒絕送院，雙方亦願意和解，案件列作糾紛。