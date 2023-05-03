醫健：健康在您手：擁抱你的情緒

根據心理學家保羅 · 艾克曼提出，人的基本情緒有6種：幸福、悲傷、害怕、厭惡、憤怒、驚喜。其實情緒沒有分好與壞，只是反映我們內心的感受及面對不同事物時的反應而已。而情緒要健康就要從3個階段着手：

第一階段：覺察情緒

透過留意自己的行為、表情及身體等的變化，如有否衝動想亂丟東西、心跳加速等，覺察是否開始有情緒。

第二階段：了解情緒

察覺情緒後，更重要的是嘗試找出背後原因。可參考美國心理學家羅伯特·普盧奇克提出的「情緒輪」（Emotion Wheel）概念。由初始情感開始，一層一層找出導致該情緒的原因。例如一個人突然感到「害怕」，可以推深一層，思考自己究竟是恐懼、沒安全感，還是感到有壓力。

如果判斷是感到有壓力後，再推深一層思考「壓力」的來源，可以是要處理的事項多得快要「被淹沒」，還是在生活上有令自己感委屈的地方。透過一層一層的思考便可找出出現情緒的原因。

第三階段：調適情緒

最後可嘗試以不同的方法調適情緒。例如嘗試專注呼吸，暫時抽離一下，給自己一個喘息的機會，亦可離開該地點稍作休息，再回來尋找解決方法。

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