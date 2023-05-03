中醫門診名額加至每年80萬個

【本報訊】中醫藥在公共衞生上的重要性與日俱增，有官員透露，將會在今年內將18區中醫診所政府資助的門診名額增加至每年80萬個。同時，由今年度起逐步擴展「中風治療」至更多公立醫院，並研究發新的「癌症治療」中西醫協作服務。不過，中醫業界卻指人手不足，建議政府增加資源增聘醫師。

業界：人手不足 盼增聘醫師 另外，本港首間中醫醫院預計於2025年起分階段投入服務，醫院將提供純中醫、以中醫為主及中西醫協作的臨床服務，並提供一系列由政府資助的住院和門診服務。本港現時有超過一萬名中醫師，透過持續進修提升專業能力，為市民提供服務。

身兼議員的香港註冊中醫學會會長陳永光指，歡迎政府增加名額，惟接獲不少業界反映，現時由政府資助的三方協作的中醫診所人手長期不足、全港的三方協作診所只有400多名醫師，導致服務名額供不應求及醫師需長時間工作，情況並不理想。

因此，他建議政府應該增加資源予三方協作的中醫診所增聘醫師，日後「中醫藥發展專員」要具備一定資歷執業臨床經驗更佳，才有效了解業界的發展，從而更利於政策層面的協調及統籌工作。