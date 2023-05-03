聯合醫院擴建 料增至逾2000病床

【本報訊】本港公營醫療系統一直承受極大壓力，公立醫院亦急需擴建及增加人手以應付需求。聯合醫院正進行擴建工程，聯合醫院行政事務總經理湛偉民表示，醫院擴建後將會有超過2,000張病床。而在人手方面，聯合醫院行政總監楊諦岡亦表示，對比2019年3月底，醫院於今年增加接近100名醫生，而護士方面亦增加到440人，院方未來會繼續加強培訓新入職員工。

預計2025年完成 聯合醫院的擴建工程預計將於2025年完成。湛偉民表示屆時醫院將增設至180間門診診症室，手術室會由原有的13間增至18間，急症室等設施亦會進行擴充。

對於有區議員擔心醫院在擴建後，服務人手會否相應增加。楊諦岡則回應指，今年醫院人手已有所增加，雖然醫院有部分經驗非常豐富、約有10至20年臨床經驗的醫護人員離職，導致部分工作需改由剛畢業的大學生新人接手，故醫院在提供部分服務時需時更長，但院方承諾未來會繼續加強培訓新入職員工，期望可令服務變得更為暢順。