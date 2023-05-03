共同醫治模式 擴至癌症康復者

【本報訊】為紓緩公院壓力，醫管局計劃擴大公私營協作，包括將「共同醫治模式」的範圍，由現時內科、骨科及精神科，推展至癌症康復者，如甲狀腺癌的專科病人。醫管局期望，擴展計劃能騰出公院專科名額處理更多新症，但強調計劃有返回機制，若病人情況轉差，可返回公立醫院原有專科跟進。

研明年名額增至逾5.6萬個 醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健表示，目前參與普通科門診協作計劃的病人超過4.9萬名，當局計劃明年上半年將名額增至逾5.6萬個，當中包括專科門診「共同醫治模式」。他指，「共同醫治模式」自2021年起在內科、骨科及精神科推行，過去一年多內，逾1,400名病人獲轉介至私家醫生跟進。當局有意未來將該模式擴展至更多專科，目前初步構思是推廣至癌症康復者，例如甲狀腺病人，期望明年上半年可推行新計劃。

同時，醫管局希望在今年第3至第4季，推出外判化驗檢查服務，容許門診協作計劃下的合資格病人，在私營化驗機構，進行血液、尿液等化驗及心電圖檢查。陳允健表示，局方正就計劃進行招標，須確保有關服務得到驗證。

交私家醫生跟進 減公院負荷 社區組織協會幹事彭鴻昌表示，現時公立醫院化驗服務輪候時間長，若無預約，驗血可能需時兩至3小時，相信外判服務可減輕公院負荷。他認為，局方要留意相關私人化驗機構的質素。至於把「共同醫治模式」涵蓋癌症康復者，彭鴻昌指，癌症病人經過治療後，病情會較穩定，現時會由局方腫瘤科繼續跟進，定期檢測，若轉交私家醫生跟進，亦可減輕公立醫院負荷，建議稍後可考慮更多類型的癌症納入有關計劃，如前列腺癌康復者。