專科送藥服務 5•15展開

瑪麗將軍澳醫院先行 最快翌日收到 醫院管理局將分階段推出全新的藥物送遞服務，率先於本月15日起在瑪麗醫院及將軍澳醫院專科門診展開。病人可透過醫管局流動應用程式「HA Go」選擇服務，每張處方劃一收費65元。服務涵蓋至全港各區，包括離島，最快翌日送到。有醫生認為當局可考慮為長者及低收入人士提供優惠收費，減輕病人負擔。

服務涵蓋對象包括所有公立醫院專科門診病人，首階段適用於18歲或以上「HA Go」會員，而病人家中需有足夠藥物服用至新藥送達，以及藥單中沒有新處方或需要即時服用的藥物。病人可透過「HA Go」應用程式，安排藥物送遞至家中或指定地址，就診後毋須留在醫院或診所藥劑部等候取藥。

每張處方劃一收費65元 醫管局總藥劑師李成章表示，服務可送遞大部分藥物，包括須冷藏藥物，而藥物不論數量、重量、大小或種類，每張處方劃一收費65元。其中一般就診當日下午3時前確認的送藥安排，物流公司可在翌日將藥物送達，病人在收取藥物時，需出示在「HA Go」的取藥二維碼作身份驗證。不過，因藥物送遞需時，因此服務不適用於新處方或急需的藥物。

醫管局轄下的專科門診每日約開出兩萬張藥單，病人平均需輪候30至40分鐘取藥，期望透過推出服務為專科病人提供多一個取藥的選擇，節省輪候時間。當局估計服務可分流約一成，即每日約2,000名輪候取藥的專科門診病人。有關服務預期下月初擴展至港島西及九龍東醫院聯網專科門診診所的到診病人，今年內擴展至其他醫院聯網專科門診診所的病人。

曾在公立醫院任職多年的內科醫生林緯遜認為，當局可考慮為有需要病人，如長者及低收入人士等提供優惠收費，減輕他們的負擔。部分長者或未能熟用手機應用程式，或會限制他們使用相關服務，需有人在旁協助。