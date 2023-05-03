租樓可扣稅 業主亦可減

【本報訊】繼上一個財政年度，政府為正租樓的市民提供租樓免稅額後；今年《財政預算案》亦增設住宅租金稅項扣除，即正賺取租金收入的人士，如果符合個人入息課稅資格，可以通過選擇個人入息課稅而獲得寬減；而且租客方面，每個課稅年度的扣稅上限則為10萬元。此外，各類免稅額的寬減優惠亦有所提升。

稅務局局長譚大鵬表示，今年報稅表主要改動為在薪俸稅及個人入息課稅中，設立住宅租金稅項扣除，包括為正賺取租金收入的人士，如果符合個人入息課稅資格，可通過選擇個人入息課稅而獲得寬減。而為減輕租樓人士的開支負擔，納稅人可申索扣除由其本人或同住配偶以租客身份就2022/23年度繳付合資格住宅的租金，扣除上限為每個課稅年度10萬元。

增子女免稅額 此外，今年將寬減利得稅、薪俸稅及個人入息課稅100%，以6,000元為上限。另外，立法會通過2023/24年度增加子女免稅額，出生年份扣稅額每名子女由24萬元提升至26萬元，其後每年扣稅額由12萬元增至13萬元。

譚大鵬指出，在扣除各項免稅額優惠後，發出的報稅表減少，亦不一定代表稅收減少，以2021/22年度實際納稅人數為95.3萬人，比對上一年的91萬多人增加。