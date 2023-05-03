一般納稅人 下月2日前須交報稅表

【本報訊】稅務局局長譚大鵬提醒一般納稅人，要在報稅表發出一個月內提交報稅表，即6月2日或之前，如電子報稅則可寬限一個月至7月3日；經營獨資業務人士則可在8月2日或之前報稅，電子報稅限期則至9月3日。

他呼籲全港納稅人善用網上報稅平台，除可減少寄失的風險，亦更易管理報稅的資料；包括可登入稅務局的平台建立「稅務易」個人帳戶，以使用網上報稅服務；亦可使用手機應用程式「智方便」及「智方便+」，前者在登入帳戶後，毋須輸入稅務編號和通行密碼，就可直接登入稅務易查閱稅務狀況，而後者更可透過數碼簽署功能，簽署及提交報稅表，方便又易用。

暫緩繳稅申請 按年多7% 此外，在2022/23年度，稅務局共接獲6.01萬宗暫緩繳稅申請個案，按年增加3,800宗，增幅約7%。譚大鵬表示，暫緩繳稅個案增加，視乎納稅人對年度收入估計；若納稅人普遍對未來月份不樂觀時，申請暫緩繳稅個案則會增加。但他認為2022/23數字雖較上一個年度多，但並非高峰年份。