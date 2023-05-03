再少33萬人交稅 經濟縮水庫房空虛

劣政拖累 魅力消退 移民求去 受港府劣質施政拖累，香港魅力消退，近年出現移民潮，大量人才流失之餘，直接令需納稅人口大縮水！稅務局昨向全港納稅人發出約240萬份報稅表，較2022至23課稅年度發出的273萬份報稅表，大減33萬份，更是持續3年錄得跌幅。而受着樓市交投疲弱影響，繳納的印花稅亦按年暴跌297億元。有議員建議要檢討現行稅制，擴闊稅基，否則庫房空虛將進一步萎縮影響民生。

發出報稅表 連續3年錄跌幅 稅務局表示昨已發出約240萬份報稅表，包括60萬份電子及180萬份紙張報稅表。若正使用電子報稅的人士可即時在稅務易、智方便等應用程式上網查閱及報稅，而使用紙張報稅表人士預計一至兩日內收到報稅表。局長譚大鵬指出，上一個課稅年度發出了273萬份報稅表，而2020至21及2021至22兩個課稅年度分別發出297萬及287萬份報稅表，數字均呈下降趨勢。

對於報稅表數量持續下降，是否與移民潮有關；譚大鵬「死撐」指2022至23年度約有5.61萬人申請離港清稅，與2021至22年度的5.65萬人相若。稅局沒有備存離港原因，納稅人亦未必會交代，除了移民，亦有人由外國到港工作，完成工作後離港，又或有人需到海外升學，都有機會需要清稅。除受移民影響，港府在2019年開始有稅項寬減優惠，提供由一萬至3萬元不等的稅務寬減，令部分人跌出稅網；再加上近年本港經濟情況，有不少市民的收入大減，亦成為發出報稅表數量下降的原因之一。他認為報稅表發出數量，不代表納稅人數量減少。

樓市交投弱 印花稅少收三成 翻查統計處數字顯示，本港人口由2020年中的748.1萬，降至去年底的733.3萬，兩年間人口減少14.8萬人，移民潮的確正削弱本港勞動力，亦令稅收銳減。綜合所有因素後，稅務局預計2022至23年度整體稅收約3,602億元，較上一個年度減少5%，庫房收入約減183億元。其中受惠經濟復甦，利得稅收入預計升4%，增加約69億元至1,742億元；薪俸稅亦料錄得5%增幅，增加39億元至795億元。然而，譚大鵬直言，受到近年樓市交投疲弱影響，預料印花稅收入會大減297億元至700億元，跌幅高達30%。

擴闊稅基 議員轟港府欠承擔 對於如何穩定庫房收入，多次要求擴闊稅基的議員田北辰直言，現時是最佳時機讓社會討論如何擴闊稅種。他批評政府仍然「無勇氣、無承擔」，官員只着眼自己任期內不受批評，而漠視本港長遠發展。連國際貨幣機構都多次批評本港稅基太狹窄，需引入更多稅制以穩健財政收入，他再次呼籲港府盡早展開討論，不能單靠薪俸稅、利得稅收入，在「公平公義」的原則下，對一些以炒舖、炒樓、炒股票的投資收入亦應徵收稅項，才有望收窄貧富懸殊差距，增加庫房的穩健收入。