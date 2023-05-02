香港淪為悲劇城 接二連三爆不停

正所謂：「福無雙至，禍不單行。」悲劇不但教人猝不及防，而且總係會好似鞭炮，噼里吧啦咁發生。表面嚟睇，每宗悲劇都有獨立嘅成因同過程，好似每個炮仗都係獨立個體；但實際上，所有炮仗都由一條導火線所串聯，同樣地，當一個地方接二連三發生悲劇，往往亦有一條「導火線」，可能係政府管治不當，可能係社會風氣，倘若唔能夠及時斬斷條「導火線」，即使弄濕一兩個「炮仗」，其他「炮仗」一樣會炸開。到嗰陣時，就係嗰個地方沉淪嘅開始。

呢嗱！本港由前日起，短短24小時內發生3宗家庭糾紛；最先係前日喺秀茂坪發生嘅「狠父持刀挾持女兒案」，一名患有抑鬱症嘅49歲父親，懷疑因想擅自申請資助，被兒子發現並通知母親，結果情緒失控，雙手各持一把菜刀同埋一把生果刀喺寓所內大鬧，甚至挾持11歲女兒，同到場嘅執法人員對峙。幸運嘅係，執法人員及時破門而入，用胡椒水槍制服該名父親，先未有釀成倫常慘劇，但足以喺子女心內留下不可磨滅嘅陰影。

之不過，另外兩宗家庭糾紛嘅結局就冇咁圓滿，可以用悲劇嚟形容。尋日凌晨3時許，喺將軍澳，一名患有情緒病嘅蘇姓老翁，疑因煮餸問題同李姓妻子發生爭執，結果蘇翁半夜三更擸起一支木棍狂毆妻子，直至兒子發現並制止。但喺之後，可能係後悔，亦可能係畏罪，蘇翁竟然從廚房攀窗而出並一躍而下，當場死亡；至於佢妻子雖然頭部受傷，但能夠撐到送院，暫時執番條命。

到尋日上晝，深水埗匯璽7座一對年輕母子被人發現倒臥喺屋苑平台花槽位置，懷疑係由高處墮下，救援人員趕到後證實兩人當場死亡，其中兒子年僅5歲，都未真正認識呢個世界，就魂歸天國。據了解，女死者嘅丈夫喺上址租咗兩個單位，母子居住喺案發單位，但丈夫就同另一名女子住喺另一單位，關係七國咁亂。由於執法人員未檢獲遺書，暫未確認起因，但就唔排除涉及感情問題！

可以睇得出，3宗家庭糾紛嘅事主都明顯受到情緒困擾，其中發生喺秀茂坪同將軍澳嘅事主，更患有情緒病，要定期覆診。須知道，情緒病係都市人常見疾病，喺香港並唔罕見，但唔容易康復，需要細心照顧，良好嘅生活環境，避免患者承受壓力，從而誘發情緒失控。之但係，香港生活節奏急促，經濟又委靡不振，市民個個變晒Alexander、壓力山大，莫講話有病，冇病都壓迫到有病；生活一旦有少少唔如意，可能感情問題之類，好容易變成一發不可收拾！

想要斬斷呢條「導火線」，港府除咗重振經濟，同時亦應該加強對情緒病患者嘅支援。市民生活得開心，又邊有咁多悲劇會發生！