港車北上終有期 慎駕勿樂極生悲

中港融合是回歸以來最重要的課題之一，無論是軟件包括精神文化、價值觀及法律制度，以及硬件例如金融、貨幣及交通運輸，都因為存在一定程度差異，不斷衍生矛盾，消耗了整整25年光陰，現在才急起直追，拆牆鬆綁，一步一步實現無障礙融合。

內地車南下實行多時，並非新聞，但港車北上一直只聞樓梯響，只批准常規配額。港府昨日正式公布，「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」，由下月1日起接受申請，獲批私家車可於7月1日起經港珠澳大橋往來香港與廣東省，合資格的香港私家車毋須取得常規配額下，可以經大橋來往香港與廣東省，連續停留不超過30天，每年不超過180天，與現時常規配額制度雙軌並行。

港人近年時興自駕遊，最熱門是日本，但中國地大物博，風光明媚，駕車四處觀光不遜世界任何地方，內地人自駕遊很普遍，香港人望穿秋水，等到今時今日，才正式開始起步在自己國家自駕遊，遲到好過冇到，預料反應熱烈，但注意暫時只限停留在廣東省內，想穿州過省不可能，初期更設置申請數目上限，以電腦抽籤，首周每日200個，第二周起才增至每天300個申請，之後逐步增加，而每日出行車輛數目亦設置上限。萬事起頭難，好不容易制度上才打破悶局，港人惟有耐心地等待，進一步開放。

港車北上固然帶來生機，但銀幣有兩面，同樣帶來危機，首先當然是各處鄉村各處例，駕駛及汽車牌照固然手續要注意，保險以及汽車檢驗亦不能忽視，涉及賠償的法律問題與香港亦分別頗大，無論自身或第三者保障都應做好準備。而內地交通規則當然要熟讀，與香港是截然不同的交通系統，港司機人生路不熟，北上駕駛慎防容易陷「地雷」，樂極生悲。

最明顯是內地行駛方向是「右上左落」，與香港剛好相反，職業司機初期也未必可以即時適應，一般休閒駕駛者要適應更難，而且內地容許交通燈紅燈亮起時，在不妨礙車輛及行人情況下右轉，本港司機一不留神便有機會相撞。而由於繁簡字差異，自駕遊司機未必即時讀懂路牌及標誌，潛伏危機。加上跨境使用全球衞星定位導航系統（GPS）的準繩度有偏差，駕駛者要步步為營，一秒也不能放鬆。

港車北上剛剛才起步，但既然大開方便之門，不會走回頭路，希望愈來愈開放，擴展至廣東省以外，預計港人假期北上自駕遊將日漸普遍，留在香港一兩小時就走完，而在內地可以駕駛長程數日數夜盡興，飽覽感受錦繡河山美景，相信離港度假的動力愈來愈大，恐怕加劇本地消費市場的萎縮，但民心所向，誰又可阻擋這勢頭？時代巨輪不斷前進，汰弱留強，香港不能妄想別人不進步，怕別人趕上便要自己加快腳步，最忌是自己綁手綁腳，把優勢拱手讓人。