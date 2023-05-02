冰鑑春秋：2024台灣只有混與繞？

我的法國朋友近日接到法國政府通知，大意是台海局勢不穩，在台僑民應注意局勢發展，最好暫離台灣以確保自身安危，亦即是「撤僑通知」。台海局勢真的如此嚴峻嗎？台灣多數民眾的看法似乎截然不同，或許是數十年的「狼來了」造成麻痹，儘管近年台灣恢復徵兵、大量購置武器，甚至可能成為美國在第一島鏈的彈藥庫，然而大部分台灣人直覺反應就是頂多演習操兵，文攻武嚇一下，應不至於真的兵戎相見。

但在目前兩岸缺乏溝通對話機制的情況下，誰敢保證不會一個擦槍走火，便釀成重大危機呢？

北京已多次表明，兩岸對話的底線就是「一個中國」與「九二共識」，可綜觀目前台灣有意角逐2024的人選，賴清德雖喊出和平保台，實際上是蔡規賴隨，而過去7年事實早已證明，蔡英文的兩岸路線和北京毫無交集，賴清德明知此路不通，但礙於自身立場，也只能用「混」的方式把兩岸問題唬弄過去，一切等拿到政權後再說。

在野3人中，侯友宜在兩岸態度上曖昧不明，不斷打花式太極拳；郭台銘多次明示暗示自己在美國與大陸都有人脈與資源，上位後有辦法緩和兩岸局勢；柯文哲則早就喊出兩岸一家親口號，宣稱自己最能與對岸溝通。可明眼人都看出，即使侯郭柯確實在兩岸問題上比較和緩，可3人卻不約而同避免提及一個中國與九二共識，因為在民進黨多年的意識形態操作下，九二共識早已被污名化，3人為了爭取選票，只好用各自方式「繞」過。

也就是說，藍綠白表面上在兩岸主張上大相逕庭，實務上卻不過是「混」與「繞」的差別，對北京而言幾乎一樣，如此兩岸真能重回對話解決紛爭嗎？局面的發展恐怕令人愈來愈難以樂觀。