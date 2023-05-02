仁文仁心：住得偏僻 坐車擠迫

一個地方有沒有前途，人民質素至為重要；一個政府有沒有希望，卻取決於官員的質素。簡約公屋是今屆特區政府的「得意傑作」，劣評如潮，被指選址偏遠、造價過高及用完即拆浪費資源，然而議員還是邊鬧邊通過撥款。房屋局局長何永賢為了推銷簡約公屋，「引述」一位新界過渡性房屋住戶說話，指一程車一小時，是一個洗滌心靈的快樂旅程。此話一出，引起嘩然，輿論斥為現代版「何不食肉糜」。

何局長年薪超過400萬元，比英美元首更高，家住豪宅，名車出入，難以體會基層工友天天清早便擠上巴士，如沙甸魚逼在一起個多小時。既然近日推動「開心香港」，官員四出參與活動與眾同樂，建議何局長，何不親身體驗偏遠公屋居民的「快樂旅程」，坐一個月長程巴士，粉嶺皇后山出中環，或天水圍去灣仔，與市民肩並肩腿貼腿，感受對方身體溫度濕度，加上成熟男士的「味道」，大媽講電話的音波功，簡直是超立體全接觸，這樣才是真正聆聽民眾的聲音。天天如是，來回連等車超過3小時，有時還要企足全程，隨着巴士擺動顛簸，忍受暈車浪，日子有功，相信不單止洗滌心靈，更是勞其筋骨、苦其心志的磨練，滿載「天將降大任」的希冀。

不過何局長身嬌肉貴，連議員邀請她去湖南長沙考察組裝合成建屋技術也「請食檸檬」，派政治助理頂檔，正如議員批評，「長官意志」認為自己嗰套就一定係最好嘅，又何用遠道去考察呢？何局長下次為簡約公屋護航，會否說每天3小時冷氣車程足夠補充睡眠，讓打工仔「充電」呢？基層但求有瓦遮頭，住得偏僻，坐車擠迫，無可奈何，更無奈是血汗錢供養離地局長，不知道自己說話涼薄，還以為很溫情勵志，年薪400萬元的問責官，唉！