筆下風雲：拜登狂灌尹錫悅迷湯

南韓總統尹錫悅訪美之行不僅獲拜登在白宮設宴款待，更讓他如願在國會發表演說，期間更獲政客起身拍掌。然而，除了得到這些盛大排場，尹錫悅此行究竟為南韓爭取到甚麼？

實利見不到，《華盛頓宣言》更是徹底惹怒北韓和中國。這一紙宣言不僅同朝鮮半島無核化的目標背道而馳，南韓同樣無法擁核，更激起北韓怒火。金與正直斥，此舉將使東北亞和全世界的和平受到威脅，北韓確信必須進一步完善「核戰嚇阻力」，朝鮮半島勢成火藥庫。

中國同樣強烈不滿。事實上，美國醉翁之意不在酒，宣言表面上是將南韓納入其核保護範圍，跟北韓對峙，實際針對的是中國，以核威脅加強圍堵，攪動台海。目前中美關係空前惡劣，中國防長長期拒接美國防長電話，白宮高層訪華意願亦被中方晾在一旁。美國對此一方面非常焦急，另一方面又不願放鬆遏制，反而愈加瘋狂。隨着歐洲、南美、中東這些美國傳統盟友一一被中國突破，大家愈走愈近，拜登對團結南韓、日本、菲律賓等亞洲盟友便不容有失。

而南韓近年對中國的貿易由順差轉為逆差，包括南韓加入美國科技戰，導致南韓半導體出口到中國的貨量和金額大跌。僅3月首10天，南韓出口就較去年同期下滑16.2%，當中半導體出口更暴跌41.2%，最大原因是中國用戶對三星等南韓半導體購買意願大降。至於中國電動車全球銷售量第一，連特斯拉都被比下去，南韓汽車更是望塵莫及。

在中國多方面力壓南韓的背景下，崇洋媚外的尹錫悅全面倒向美國不足為奇。問題是，他為了取悅拜登，得罪中國和北韓也就罷了，竟然連日本也獻媚，其民望暴跌至只有三成，他行的這步棋實在錯得離譜。