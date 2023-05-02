強詞有理：棋子的悲哀

日本和南韓可以說是難兄難弟，兩國都是美國的軍事附庸，而最大貿易夥伴又都是中國，於是出現一種既矛盾又荒謬的現象，一方面充當美國遏華棋子，一方面又想跟中國做生意。在中美博弈還不是很激烈的時候，日韓也許可以左右逢源，安全靠美國，經濟靠中國。但隨着中美博弈愈演愈烈，日韓選邊站隊，好日子也就到頭了。

日本一向以貿易立國，過去長期錄得順差，造就外匯儲備豐厚。但近年情況逆轉，至今已連續19個月出現逆差，今年2月份逆差更創下有紀錄以來新高。日本政府歸咎於俄烏衝突導致能源價格高漲，其實這只是其中一個原因，日本整體競爭力每況愈下，對華出口持續下降，才是導致逆差屢創新高的主要原因。見微知著，今年第一季中國汽車出口首次超越日本，居於全球首位，已足以說明一切。豐田不得不與比亞迪合作，等於承認中國新能源汽車製造能力和綜合成本已領先日本。在這種情況下，東京政府還想跟隨美國圍堵遏制中國，不是癡人說夢嗎？

無獨有偶，南韓處境也好不到哪裏去。過去數十年中國一直是南韓最大的黃金市場，為其創造和累積了龐大貿易盈餘。惟近年南韓對華出口逐漸遞減，今年第一季更錄得破紀錄逾78億美元逆差，佔其整體貿易逆差的35%。南韓最大上市公司三星經營溢利更大瀉95%，形勢之惡劣可想而知。作為以出口為主的經濟體，南韓由順差變成逆差，到底意味着甚麼，不言而喻。

不作死就不會死，日韓同病相憐，可謂咎由自取。兩國都離不開中國市場，偏偏要充當美國棋子，衝在反華第一線，自然不會有甚麼好下場。南韓總統尹錫悅訪美獲得高規格接待，因此飄飄然，將《華盛頓宣言》視為巨大成果，其實一紙空洞的宣言並沒有為南韓帶來任何實際利益，反而埋下無窮後患，除了進一步激化東北亞局勢，而且導致中韓關係漸行漸遠。

中國古人說：「國小而不處卑，力小而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。」日韓兩國同樣深受中國文化影響，難道不明白這個道理？他們充當美國遏華棋子，到底能得到甚麼好處？實際上，華盛頓並沒有給予任何好處，甚至沒有花費任何成本，僅憑空洞的安全承諾，就使日韓俯首帖耳，這正是作為美國棋子的悲哀。