坦言集：中東的命運

看中東現時的政治發展，應可看到根本的趨勢源自20世紀初鄂圖曼帝國的崩潰。帝國本來疆土廣闊，由中東到巴爾幹半島至埃及，但在19世紀開始勢弱，便被歐洲列強分割，直至20世紀20年代土耳其代替帝國，局限於小亞細亞一隅，其餘領土都在歐洲列強的大國博弈下分別獨立。

在中東地區，一次大戰英、法作為戰勝國分別佔據控制中東，法國集中於黎巴嫩與敍利亞，英國則在其外，它們扶助帝國內的地方勢力獨立，形成多個新國家，但疆界的劃分包含了眾多的政治企圖，主要還是分而治之，把在帝國時代的多民族多宗教和平共存，以及帝國體制下的地方政治格局打破，鼓吹民族與宗教的認同和由此產生出來的對立，而劃分新國同時卻又把對立的民族與宗教納入，讓它們相互牽制，以保證英法的控制。

與此同時，帝國的瓦解觸發兩個民族主義，一個是土耳其的民族主義，要擺脫歐洲列強佔領，把鄂圖曼帝國轉化為土耳其的復興。另一個是阿拉伯民族主義，帝國的突厥性質，使之與阿拉伯民族及之前阿拉伯帝國的歷史傳統對立起來。阿拉伯民族主義超越英法決定的中東各國疆界，要求所有阿拉伯國家一定的聯合，情形有點像蘇聯解體後的各國關係，土耳其一如俄羅斯，但斯拉夫民族並沒有阿拉伯民族那樣強烈的認同。

一次大戰的重劃中東疆界，在二次大戰後因英法的戰勝得以鞏固起來，可是其中多了美國因素。1956年蘇彝士運河事件是美國打擊英國，把其勢力趕至蘇彝士運河之西，放棄中東。以色列在巴勒斯坦立國的主導權也轉移至美國，並以1967年六日戰爭把泛阿拉伯主義同時擊潰。美國控制了中東各國，就連自19世紀便為俄羅斯與英國爭奪的伊朗，上世紀20年代成立的巴列維王朝，到60年代也推行白色革命，在石油資源的基礎上進行美式現代化，依附美國，中東進入美國時代。

但伊朗1979年宗教革命打破了這個格局，其後的兩伊戰爭，以至美國侵略伊拉克、敍利亞內戰等，都是為了克服伊朗的獨立帶來的衝擊。2006年美國軍方更有把中東各個國家和疆域重劃的建議，只是美國戰事失利，未能推行。鄂圖曼帝國瓦解後歐美的割據和由此引發的民族宗教衝突，或許要在沙特與伊朗和解之後才有機會克服，這也代表美國時代開始終結。