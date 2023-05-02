政情：孖任葆琳校園踩單車 何啟明自嘲「文中Feel」

大約喺一個月前，幾個議員搭高鐵臥鋪到北京清華大學上堂，尋日係5‧1勞動節，內地遊客南下，佢哋竟然北上，仲同有「哈佛小甜甜」之稱嘅前港姐，亦係南區前區議員嘅任葆琳一齊踩單車添！

北上深圳上堂 議員陸頌雄、郭偉强同勞工及福利局副局長何啟明之前一齊坐高鐵「動臥列車」，翌日朝早就喺北京嘅清華大學返學，陸頌雄形容係「覺得好夢幻」。然而尋日係假期，何啟明喺社交平台貼文話「大家五一小長假，我的五一讀書天」。原來佢哋去咗清華大學深圳研究生院上堂，同行嘅仲有任葆琳及勞福局政治助理傅曉琳。

難得重回校園生活，當然要做番啲青葱歲月嘅嘢。係乜？踩單車囉！今日陽光普照，見佢哋個個一路踩，一直都笑容滿臉，似乎真係好享受。有網友就留言形容佢哋有「文青Feel」，但何啟明就自嘲係「文中Feel」，即唔係青年係中年，網友就話傑青可以20至40歲，相信都係想話佢哋仲年輕，但有網友似乎想配合何啟明，留言話「中佬Feel」。