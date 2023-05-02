政情：鱷魚改名 網友分享諗法 叫花花或88

元朗八鄉蓮花地村一處民宅前日發現鱷魚蹤影。「鱷魚之亂」擾攘逾4句鐘，最後被漁農自然護理署人員圍捕落網，送咗去海洋公園治理。雖然唔知日後點處理，但坊間旋即惹起改名風潮，環境運動委員會主席黃傑龍（Simon）講起改名，跟住啲網友就建議不如發起改名大行動。

黃傑龍出post集思廣益 Simon尋日喺社交平台話捉咗鱷魚之後，就要開始幫佢搵屋企。之前貝貝就落戶濕地公園，但呢條鱷魚未來去向係點？Simon都估緊究竟係海洋公園定濕地公園？然後又話大家要開始幫佢諗名啦，好似上次嗰條叫做貝貝，今次呢條就叫佢旗下一間食肆嘅店名。

呢個Post出咗之後，即刻變成網上熱話。有網民話「貝貝」因為喺在山貝河尋獲而得名，今次呢條必須叫「花花」，另有網民建議不如就叫「八八、鄉鄉、蓮蓮、花花」，甚至可以叫「 88 ， 即孖8」，英文名都有，網民話「八鄉嘛，Double Eight」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑就建議叫做May Day啦！May Day有多個解釋，可以係5月天、5月花同勞動節，亦係喺國際間通用，當遇上船難或空難時，用無線電發出嘅求救信號。

可能因為Simon本身做飲食嘅，有網民就問佢改嘅名係咪新湯底，Simon回應話「就係止咳防哮喘」，亦有網民抵死咁話「BBQ Croc， Limited Time Only」。私養鱷魚已經犯法，仲話食喎。嘩！犯法呀！

預測會送往內地公園 鱷魚未來嘅「歸宿」？有網民質疑鱷魚會唔會好似貝貝咁好待遇？有網民話一係人道，一係送返內地其中一個公園，另有網民就話「幸未有人因牠傷亡、棄養後，納稅人管理養至天年」。

當年喺元朗山貝河發現鱷魚後，曾吸引咗唔少市民圍觀，令山貝河一度成為旅遊景點，後來政府仲搞咗個「小灣鱷Who am I 改名比賽」，嗰次收到逾千個提名中，有多達19人同樣建議小灣鱷改名「貝貝」，最終落實改名為「貝貝」，英文名係「Pui Pui」。唔知政府今次又會唔會搞改名比賽呢？