青衣戲棚現垃圾山 網民斥欠環保

【本報訊】受新冠疫情影響，與港人闊別3年的青衣戲棚，昨日起一連5日，在青綠街青衣體育會球場舉行，現場更有約50檔小食攤位供市民「掃街」，猶如港版的台灣夜市一樣。不過，青衣戲棚昨日重開不足半日，有網民就發現現場已堆滿不少垃圾，大多是食客吃完丟下的外賣餐盒，反映今年活動的環保措施不足。

設小食攤位 辦神功戲 因應真君誕、天后誕，青衣戲棚將分別在5月1至5日及19至23日舉行，適逢昨日是五一假期，不少市民亦趁放假與家人一同到場嘗盡掃街美食。除了街頭小吃外，當然還有節慶舉行期間，會在現場日間及晚上舉行的「神功戲」。受疫情影響下，本港市民過去3年都未能出席該葵青區一年一度的盛事，直至昨日終可在現場感受久違的傳統節慶、在場「打卡」。

不過，市民大快朵頤的背後，製造大量垃圾，未有「自己垃圾自己帶走」；場內一角堆積如山的垃圾，與旁邊現場橫額的告示：「請保持場地清潔」、「攜來雜物請自行帶走」，形成強烈的諷刺！有網民昨日傍晚就在Facebook群組「長發街市關注組」反映現場的衞生情況，「都未到夜晚，垃圾量已經有啲驚人」。網民又反映，往年都有團體與主辦單位合力推動廢物回收、出租可重用餐具等活動，但今年則未見有相應的環保措施。不過有網友留言指，「聽聞晚上8點至10點有餐盒借用」，但又指現場不見有相關宣傳及攤位，盼有關團體關注環保情況。