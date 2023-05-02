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翠楣樓復供電 庇護中心停運

翠屏（北）邨翠楣樓發生電力事故。 翠屏（北）邨翠楣樓發生電力事故。
翠屏（北）邨翠楣樓發生電力事故。
【本報訊】翠屏（北）邨翠楣樓周日（4月30日）因滲水至電錶房，導致停電。房委會指，翠楣樓於昨日凌晨約3時恢復電力供應。房屋署及管理公司亦有派職員到場，並到各樓層派發樽裝水、乾糧及麵包給有需要的居民。而在藍田（西）社區中心開放的臨時庇護中心已停止運作。
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