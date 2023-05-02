六合彩改領獎安排

$10一注中逾500萬撤登記 現金投注中逾百萬領支票 過往市民以實體彩票一注中獎500萬元或以上，馬會都會提醒幸運兒必須在指定時間內致電馬會登記。馬會昨公布，今日（2日）開始取消10元一注超過500萬元的公布彩金的中獎登記安排，而現金投注而中獎金額達100萬元以上，則須到馬會總部大樓以支票方式領獎。

線上投注中獎安排不變 馬會宣布由今日開始，若每10元一注獲中之彩金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經電話投注服務（包括1886電話投注自動服務系統）、智財咭及「固定指示」服務投注的中獎者毋須再向馬會登記。而使用數碼平台（包括網上投注服務「投注區」www.hkjcracing.com、馬會投注三合一及Racing Touch及GoalX流動應用程式等），或香港賽馬會電子錢包的中獎者毋須登記的安排，將繼續維持。

至於派彩過程方面，所有經投注戶口投注的中獎者彩金將於確認派彩後，自動存入其投注戶口。而若以現金投注，彩金金額為100萬元以上須到馬會總部大樓以支票方式領獎。所有投注者必須年滿18歲，而根據《六合彩獎券規則》規定，彩金必須在60天內領取。