海洋公園收容八鄉鱷魚 揭非法網售「幼苗」猖獗

品種為吃肉暹羅鱷 團體籲倘遇見勿近 元朗八鄉蓮花地村一處民宅於本周日發現鱷魚蹤影，引起居民恐慌，擾攘逾4句鐘後終在漁農自然護理署職員圍捕下落網，並由海洋公園接收。園方昨日表示，經公園獸醫初步檢查後，該條鱷魚為雌性，身長約1.9米，體重約35公斤，估計為4歲左右的暹羅鱷，但需作進一步分析以確認其品種。本報於網上也發現，有不少網購平台出售鱷魚苗，價格由280至320元人民幣不等。有研究兩棲及爬蟲類動物的團體表示，暹羅鱷源自東南亞，為肉食動物，對人類產生較大風險，若市民遇見鱷魚，應保持距離。

海洋公園續指，於本周日晚約7時從漁護署接收在八鄉蓮花地被發現的一條鱷魚。鱷魚表現活躍，將暫居於園內的隔離設施。海洋公園獸醫和動物團隊擁有照顧鱷魚的豐富經驗，會為牠提供適切照料。公園呼籲市民為自身及他人安全和動物福祉起見，切勿非法購買或飼養鱷魚等受保護物種。

事實上，有網上社交平台或網購網站指可出售鱷魚苗，部分更指可以「全國包郵」運輸。網上疑似有內地出售不同品種鱷魚苗的平台指出，一隻鱷魚苗約需280元人民幣，也有賣家表示有一斤50厘米長的暹羅鱷售賣，價格約為320元人民幣。而且，鱷魚苗愈大條，價錢則可能愈貴。不過，未知是否因近日本港發現有鱷魚蹤影有關，賣家的警覺性較高。當本報記者查詢能否將有關鱷魚苗由內地運至本港，有關賣家直言，當局查得太嚴，鱷魚苗寄快遞本來就是違禁品，像北京、上海等城市都運達，但香港則不能運到。在內地，若有關人士無持有效證明文件，則不可飼養鱷魚，但仍有賣家於網上出售鱷魚苗，而買家亦不知是否持有效證明文件飼養鱷魚。

不明碼實價 用符號交易 香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研表示，除鱷魚外，由內地走私稀有兩棲及爬蟲類動物也較為普遍，有關人士或在網上透過較隱晦的形式交易，不會直接標籤價錢，會用其他用字或符號替代，目的可能是迴避執法，認為政府需主動加強打擊有關活動。

黃補充指，暹羅鱷源自東南亞，為肉食動物，較易緊張，對人類產生較大風險。他提醒，若市民遇見鱷魚，應保持距離，以免發出聲音刺激鱷魚，也需盡快離開。他又指，爬蟲類無群體意識，不一定適合將其安置到濕地公園與園內鱷魚貝貝共同生活，又指若將不同品種和體格的鱷魚置放同一空間，有可能形成風險。他相信要等獸醫協助鱷魚完成檢查之後，才考慮是否將鱷魚放回原生地方。