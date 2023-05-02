順利邨 雙刀挾女 威脅親兒 抑鬱父涉刑恐就擒

【本報訊】秀茂坪順利邨利康樓前日險發生倫常慘劇，一名姓伍（49歲）男戶主擸雙刀挾持女兒，並且反鎖在單位內。執法人員到場破門入屋，兩度發射胡椒水槍制服伍男，以涉嫌「刑事恐嚇」及「藏有攻擊性武器」將他拘捕。據悉，伍男與42歲妻子及一對子女居於上址多年，本來於郵局任職散工，其後因撞傷腰骨，近年一直無業，而他懷疑患有抑鬱症十多年，需要定期覆診。被捕人昨日已被落案起訴兩項「刑事恐嚇」罪，案件今日在觀塘裁判法院提堂。

前日中午12時許，伍妻不在家中，伍男要求就讀中四的17歲兒子協助影印一些文件，其子留意到文件內容與母親有關，懷疑父親打算擅自申請資助，於是暗中通知母親。伍男發現被「戳背脊」，語帶恐嚇破口大罵，兒子感到生命受威脅，大驚匿入廁所及報案求助。伍男見狀火上加火，起勢用腳踢門不果，竟然衝入廚房擸出兩把分別長約29厘米菜刀及24厘米生果刀，朝廁所門舉刀狂劈；11歲女兒從旁規勸無效，反被父親持刀架頸，只能用手強擋刀鋒。

稱「要同佢哋一鑊熟」 伍妻聞訊趕返住所了解，發現有人關閉單位木門、鐵閘及窗戶，慌忙大喊：「有咩開門大家講清楚，仔女係無辜的」，惟伍男未予理會。未幾，執法人員持盾到場，嘗試隔門勸阻伍男，但他情緒激動，一度聲稱：「我要同佢哋（子女）一鑊熟！」人員見情況危急，遂以鐵筆撬開鐵閘，再用破門錘撞入單位。現場消息指，當時伍男在客廳手持雙刀，從後緊箍女兒頸部，他察覺人員衝入單位後，隨即挾持女兒退至露台位置。

被噴胡椒水始制服 人員發出口頭警告不果，先朝伍男面部發射一記胡椒水槍，見他繼續挾持女兒，立刻再補一擊，射中其手背。伍被迫放開女兒及掉下雙刀，終由人員制服拖出單位，及後押送到醫院診治；其女兒雙眼濺入小量胡椒水感不適，與受驚兄長一同由母親陪同送院治理。

伍子事後憶述仍心有餘悸，直言：「如果廁所冇門，可能我已經死咗喇！」伍妻亦痛斥丈夫狠心，指控伍男過往曾經用藤條鞭打仔女，造成他們滿身鞭痕，其中兒子更從3歲開始受虐，有時被父親坐在身上狂打，非常「狼死」。

今次事件對3母子構成極大壓力，孩子留下心理陰影，伍妻希望房屋署能夠協助調遷，讓他們生活重回正軌。房屋署回應傳媒查詢時，表示暫未接獲相關調遷申請，會與社會福利署緊密聯絡，為戶主提供適切協助。另外，該署留意到單位大門在事件中受損，將會安排緊急維修。