長棍毆妻爆頭 71歲翁疑畏罪墮亡

【本報訊】將軍澳發生倫常慘案。據了解，昨凌晨3時許，厚德邨德志樓一名姓蘇（71歲）男戶主疑因瑣事與其姓李（65歲）妻子爭執，期間有人情緒激動，手拿一支約50厘米長木棍襲擊躺在床上的妻子，李婦手無寸鐵，只好以手護頭。

兒子與母反鎖房內 在場的30餘歲兒子見狀，立即上前制止父親。蘇翁隨後衝入廚房，兒子趁父親離開房間，立即與母反鎖在房內。此時，蘇翁試圖撞門入房但不成功，未幾，他由單位廚房攀窗一躍而下。

執法部門人員接報趕抵，聞到單位傳出煤氣味，蘇子得悉援兵到場，遂打開門。由於單位內有煤氣管受損，消防一度在場戒備，待有關人員到場維修。與此同時，救援人員在大廈對開休憩處花槽旁發現蘇翁，經檢驗後證實他已傷重身亡，遂以帳篷遮蓋其遺體，人員亦逐一檢回散落地上其手錶、鎖匙及證件等隨身物品。

捱打的李婦則頭部受傷，由救護車送院治理。據知，人員未有發現遺書，僅在單位內檢走懷疑涉案木棍，案件列作傷人及自殺案跟進，調查期間，蘇子亦在旁協助，目睹老父遺體一臉哀慟。此外，一名身穿短衫短褲男子獲悉事件後到達現場，在旁雙手合十、口中唸唸有詞，疑正祝願亡者安息。及至昨日早上約8時，現場仍然未解封，仵工到場將死者遺體舁送殮房。消息稱，死者生前受情緒病困擾多年，不排除事件與此有關。