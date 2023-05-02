夫疑同屋苑藏嬌 妻攬5歲兒墮斃

伏屍匯璽平台5小時 花槽露人腳揭發 深水埗發生母親攬子墮樓雙亡慘案。一名30歲家庭主婦，昨凌晨攬5歲兒子在寓所墮樓身亡，伏屍屋苑平台花槽5小時始被發現，身體骨折及有裂傷。執法人員經查後，相信兩母子從40樓一單位墮下，案件列作謀殺及自殺，身處內地男戶主趕回港助查。消息稱，女事主丈夫為商人，除與妻兒租住案發單位外，還在同一屋苑租另一單位與女子同住，人員不排除案件與感情有關，將循死者家庭及精神狀態等多方向調查。

墮樓亡母子分別姓利及姓劉，一家3口居於深旺道28號匯璽7座一單位逾兩年。據了解，利婦沒有工作，是家庭主婦，兒子最近正常上學，沒有任何異樣。昨晨9時許，有住戶發現屋苑平台花槽位置露出人腳，連忙通知保安員報案。執法人員接報到場，在花槽發現兩母子，其身上均有大量血漬。救護員經檢查後，證實兩人早已氣絕身亡，人員遂以帳篷遮蓋其遺體。

母子擊毀平台壆位 人員經初步檢驗屍體，發現兩人均有骨折及裂傷，並且僅穿T恤及短褲，身上沒有身份證明文件，相信從大廈高處墮下，於是進行高空搜索。經過進一步調查後，人員相信兩母子從40樓一單位墮下，擊毀平台壆位，因此進入有關單位調查，並證實兩人的身份，惟在現場未檢獲遺書。

住戶凌晨聞巨響聲 人員經向6樓平台住戶了解，得悉早於昨日凌晨4時許曾聽到巨響聲，當時未有為意，直至早上街坊在花槽發現人腳始揭發案件，因此相信兩母子墮樓後，在現場伏屍5小時。

據悉，利婦丈夫報稱商人，案發時身處內地，人員已通知他趕回港協助調查及處理妻兒身後事。另有消息指，利婦丈夫在上址屋苑租了兩個單位，除母子墮樓的案發單位外，他還與另一名女子同住另一單位，案件不排除涉及感情問題。不過，社工沒有跟進該家庭個案。案件列作「謀殺」及「自殺」，人員將循事主家庭、感情及精神狀態等多方向跟進。下午5時許，仵工將兩母子遺體送往殮房安放。