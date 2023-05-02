傳區選直選議席削至20% 恢復委任間選

【本報訊】本屆區議會任期年底屆滿，消息指政府最快今日公布地方行政檢討方案，區議會選舉方案或將大削直選，只剩20%議席，同時恢復委任制度及間選議席，參選人要經過資格審查，而參選人甚至可能要取得選委提名才能入閘。有建制派認為選舉及委任等方法均有民意參與，非一定全部議員由選舉產生才能反映民意，但有民主派則認為恢復「委任」議席，並且加入「間選」屬倒退，要求政府解釋原因。

現屆區議員全部由直選產生，再加上27名當然議員，總共有479席，若直選議席只剩20%，則僅餘90席。消息指，委任議席由各區民政事務專員委任，以專業人士為主，如當區校長、企業家等；間選議席則由分區委員會、地區滅罪和防火委員會成員間選部分議席。

至於委任、間選及直選的議席比例，實際上有政界人士早前指可循現時立法會的議席分布，即40席選舉委員會、30席功能界別及直選20席，直選亦只有22%。

身兼行政會議成員的建制派議員吳秋北指目前尚未知道政府安排，但認為區議會可以有各種各樣的產生辦法，包括選舉及委任等，相信都有民意參與，非需要全部議員由選舉產生才可反映民意。他又指區議會選舉屬整個地區治理部分，產生辦法需要回復作為地方行政諮詢的性質，並非政權性。他又強調區議會要符合國家安全要求，2019年區議會被反中亂港分子奪權，是不能接受。

議員斥削權 大倒退要求解釋 民主派深水埗區議員李庭豐則對直選議席減至20%感到十分失望，認為意味市民在地區行政參與度大幅減少。他指直選議員可以吸納民意，監察政府施政，亦可以透過市民參與直選投票，提升各區地方行政。直選議席減少反映「被選權、參選權、投票權」都會減少。他又認為區議會恢復「委任」議席並加入「間選」屬倒退，如果最終真的落實有關方案，政府需要向市民解釋清楚。