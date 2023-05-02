高院今明審理黎智英申終止國安案

【本報訊】壹傳媒黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪一案，已定於今年9月25日在高院原訟庭開審，預計審訊40天。不過因黎就案件提出終止聆訊申請，高院於今天起一連兩天，開庭處理其申請，並由國安法指定法官，高院法官杜麗冰、李素蘭及李運騰一同審理。

本案原定去年12月1日開審，惟因黎就本案申請由英國御用大律師Timothy Wynn Owen作辯方代表，律政司3度提出反對最終在終院終極敗訴，並引發港府就此事提請人大釋法，高院法官及後決定把案件押後至9月25日開審。不過因黎提出終止聆訊申請，故高院於今早，先處理該申請。另外高院亦定於本月30日就本案進行管理聆訊，預計需時一小時。

12被告 8人已認罪 這宗串謀勾結外勢案共涉及12名被告，其中李宇軒及陳梓華早前已認罪，該兩人的案件將於2023年12月8日提訊；現年75歲的黎智英及3間公司，包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司則不認罪，等待案件開審。

至於餘下6名壹傳媒的高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在去年11月已承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，會待黎智英案審結後才作求情及判刑。

據悉，張劍虹及陳沛敏等本案3名被告，以及牽涉在科技園欺詐案的壹傳媒前營運總裁兼財務總裁周達權，將會在黎案中出庭頂證舊老闆。案件編號：HCCC 51/2022