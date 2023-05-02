工會促改善勞工待遇 保障本地就業

【本報訊】昨日五一勞動節與以往有別，未有團體按慣例申請遊行表達打工仔的訴求及心聲。其中勞工團體工聯會以記者會取代遊行，提出要保障本地勞工優先就業，更斥指政府不應該繞過原有的審批機制輸入外勞。

而最新經調整的最低工資亦在昨起生效，調升時薪至40元水平，惟工聯會理事長黃國表示，最低工資水平仍追不及通脹，在扣除同期通脹率7.5%後，實際購買力只有37.2元，工資變相不增反減，認為情況不合理，促請政府檢討最低工資調整機制，確保勞工分享成果。

輸外勞或影響工友生計 會方有代表稱，本地勞動人口的就業率只有五成六，較新加坡低14個百分點，相信本港要增加40至50萬就業人口，才可追及新加坡的勞動力，建議提高本地勞工待遇，改善工作條件以增加工作誘因；亦促請政府帶頭取消外判制度，完善強積金制度。

從事建造業的工友梁先生就表示，自政府提出輸入外勞後，不少工友擔心生計問題，希望政府不要擴大輸入外勞；又指建造業收入理想，惟現時青年只是缺乏入行渠道，建議業界推行月薪制、改善地盤工作環境，加強職安巡查，以吸引更多青年入行。