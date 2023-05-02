團體5‧1請願求設標準工時

【本報訊】標準工時探討多年仍無下文，適逢昨日五一勞動節，有團體請願指，截至去年第4季，全港近180萬即約49%打工仔每周工作超過44小時，當中近54萬人，即14.4%，每周工時更超過60小時，促港府盡早設立標準工時、全民退休保障及失業援助金等。

本港今年五一假期無遊行活動下，社民連昨到政府總部外請願，除了標準工時，亦關注法定最低工資，建議將檢討期由每兩年一次，縮短至「一年一檢」。至於近日政府擬輸入外勞，團體表示反對，指疫情過後本港失業率已由高位7.2%回落至3.1%，憂會令本地勞工待遇及薪酬難有改善，形成惡性循環。

香港婦女勞工協會同樣請願，建議政府修訂勞工保障條例，且最低工資縮短至「一年一檢」，而今年水平應為每小時59元，較最新上調的40元高近五成。

5個港人一個窮 有工返未必能脫貧 協會引述數據指，截至2020年，香港貧窮人口創新高達165.3萬，貧窮率高達23.6%，即平均每5人就有一人貧窮，而本港逾80萬人「在職貧窮」，反映有工返亦未必能脫貧。團體要求正視問題，建議精準扶貧，須制訂貧窮線以及防貧線，包括提供在職家庭津貼等。

協會又指，現時最低工資水平追不上通脹，不少打工仔無法維持原有購買力，難有效維持基本生活質素，認為最低工資檢討機制出問題，建議升幅應高於現有綜援水平，而政府應研究引入「生活工資」概念，確保全職打工仔能照顧自身及家庭的每月基本生活開支。