撤積金對沖 資訊平台開發

【本報訊】討論多年的取消強積金對沖方案，早前終於落實將在2025年5月1日生效。屆時港府推出「政府資助計劃」，向僱主提供為期25年、總額超過330億元資助，分擔僱主遣散費及長期服務金的支出。勞工及福利局表示，將向財務委員會申請撥款，開發一套申請、批核及登記的資訊平台，以協助企業順利過渡至新制度。

向僱主撥330億

勞福局指，將盡快向相關的立法會事務委員會匯報，然後向財務委員會申請撥款，以開發資訊平台。新制度下，如僱員在轉制日前已在職，僱主不可使用其強積金強制性供款累算權益「對沖」僱員的遣散費／長期服務金轉制後部分，但可繼續使用其強積金供款累算權益（不論有關供款是在轉制日前、當日或之後作出，亦不論是強制性或自願性供款），「對沖」遣散費／長期服務金轉制前部分。