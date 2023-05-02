最低工資 物價通脹不等人 一餐飯點止40蚊

議員促設水平掛鈎 一年一檢討 法定最低工資水平在昨日5月1日起，調升至每小時40元，有勞工顧問委員會的成員直言通脹「不等人」，要求一年一檢以減低數據滯後的影響；有議員則提出，應將調整水平與低薪行業僱員每小時工資第10個百分位掛鈎，以更客觀透明做法簡化檢討程序和計算出法定最低工資水平。

《最低工資條例》的確立，原意是設定工資下限，防止工資過低，並同時確保不會嚴重損害香港勞工市場的靈活性、經濟發展和競爭力，以及盡量減少低薪職位流失；而根據條例，最低工資委員會應行政長官要求，須至少每兩年就法定最低工資水平，向其及行政會議作出建議報告一次，確認後每隔兩年的五月一日調整實際最新工資水平；而昨日生效的最新法定最低工資水平，是由每小時37.5元調升至每小時40元。

現行制度數據滯後 勞顧會僱員代表林偉江表示，每次最低工資的檢討由討論到實施歷時一年，但指通脹並不會等人，應每年進行檢討，認為政府可考慮提供有保證回報，與通脹掛鈎的強積金計劃。勞聯副主席、勞顧會僱員代表譚金蓮則建議，檢討機制可參考港鐵票價調整機制運作，以實施「一年一檢」避免滯後。

民建聯人力事務發言人、立法會議員顏汶羽亦認同落實「一年一檢」，建議將調整水平與低薪行業僱員每小時工資第10個百分位掛鈎，以更客觀透明做法簡化檢討程序和計算出法定最低工資水平。

顏汶羽解釋指，與低薪行業僱員每小時工資第10個百分位掛鈎，可精準地參考低薪行業中最底層僱員的工資水平，有效防止法定最低工資水平過低，同時減低對整個勞工市場的影響。根據《最低工資委員會2020年報告》，2019年低薪行業僱員每小時工資第10個百分位數為40.5元，接近即日起生效的法定最低工資每小時40元的水平。隨後兩年的低薪行業僱員時薪第10個百分位數，亦徘徊在相若水平。顏認為，政府每年都掌握有關數據，若使用這種方式簡化機制，相信可令低薪僱員更快得到保障。

林偉江