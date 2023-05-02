專家：日睡7小時最健康

瞓太多恐致中風 眠不飽有損心臟 睡醒心口「翳住翳住」？持續睡眠過多過少、「瞓得差」分分鐘增加心臟病風險！有心臟科專科醫生指約7小時為「黃金睡眠時數」，睡過多的死亡風險反而較睡得少高，而失眠、睡少於6小時的人出現心臟病的風險較一般增29%，建議市民找出睡眠不足成因，對症下藥，配合運動，維持心臟健康。

心臟科專科醫生劉柱柏表示，睡眠可分兩階段，包括快速動眼期、不快速動眼期，前者人體好似在做夢，血壓及心跳增加；後者則休息狀態，心跳及血壓或低20%，若睡眠時數或質素不足或增加血壓、體重及血糖，從而增加患上心臟病、中風的風險。

他提到，一個國際研究發現有約30%的人睡眠「不足」，出現睡眠時不停踢腳的「不寧腿綜合症」、失眠、阻塞型睡眠呼吸暫停等，而以色列一項研究追蹤近5,000人11年，發現只要出現失眠及睡得少於6小時，心臟病風險大增29%。

睡眠過多對心血管健康亦未必是好事。劉引述外國2017年的綜合研究指，每日睡眠6至8小時，心血管病的風險較低，7小時更是黃金睡眠時數，而每睡少一小時便會增加5%患上中風的風險；但每睡多一小時，便增加18%風險。他解釋，部分人或因賀爾蒙等原因，令血管硬化，或腦微絲血管阻塞，以及睡眠質素差而需睡很久。

減磅戒酒側睡防睡眠窒息 因此，大眾需找出睡得差的原因。劉柱柏提到，眾多人因為日常習慣影響睡眠質素，例如睡無定時；睡前看手機，亦有人前列腺問題需「屙夜尿」，甚至患上睡眠窒息症。他指出，部分人睡眠時出現上呼吸道阻塞，會打鼻鼾，有機會引起短暫呼吸停頓，通常多於10秒。患者日間容易打瞌睡，亦會增加血壓高、缺氧及心率失常等風險。劉認為，市民有法預防睡眠窒息，包括降低體重、戒酒及打側睡，令呼吸順暢；亦能使用牙膠、鼻鼾貼協助。

劉柱柏又建議市民多做運動，每周累積至少75分鐘高強度運動，或至少150分鐘會氣喘的中強度運動。在職人士難免工作繁重，運動時間不足，曾於醫院工作的劉柱柏表示，他每日巡房均使用樓梯上落，減少使用升降機次數，工作期間亦抽時間伸展，笑言「（運動時長）分分鐘多過115分鐘」。