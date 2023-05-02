鄉郊設休息室 助清潔工降溫

【本報訊】夏日將至，常在戶外工作的前線清潔工人深受其苦。食環署於昨日勞動節表示，近月已增加短暫休息、飲用水、廁所等設施予鄉郊地區清潔工；並派發掛腰風扇予他們降溫，改善工人的工作環境。

前線清潔工人每日至少8小時於戶外工作，日曬雨淋；炎熱天氣或工作長時間後想休息，又怕被人指摘「蛇王偷懶」。食環署表示，連月來特別檢視了鄉郊地區前線清潔工人的工作環境，採取了具體措施，確保他們可以方便地在工作地段或附近找到飲用水、酷熱天氣下短暫休息地方、清潔工具用水及廁所。

食環署提到，轄下約有900個鄉村式/臨時構築垃圾收集站，絕大部分位於鄉郊地區，但由於地理環境所限，未能提供各種便利設施。而站內雖然沒有派駐人員當值，但該署稱仍盡力確保在附近工作的清潔工人在其工作地段或幾分鐘步程內可找到飲用水、短暫休息等設施。

食署前線職員獲掛腰風扇 署方續指，所有新落成的設施，包括垃圾收集站，均已設置更衣和儲物設施及洗手間，供前線員工使用，亦於部分現有的收集站加裝設備甚至會於員工休息室安裝冷氣。

另外，食環署已經向所有戶外清潔員工派發便攜式掛腰風扇，在天氣炎熱時為他們降溫；由去年起，食環署在批出新服務合約時亦要求承辦商，為需要在戶外工作的前線員工提供便攜式掛腰風扇。