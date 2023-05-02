終日彎腰檢破爛 拾荒長者捱到殘

90%人手指變形 80%膝關節退化 五一勞動節是慶祝勞動階層對社會作出貢獻的日子，惟拾荒長者卻是經常被忽略的一群勞動者。基督教香港信義會社會服務部從2021年7月開展「拾連」計劃，接觸了北區、油尖旺及土瓜灣區逾200位拾荒長者，發現他們普遍健康出現問題，例如90%人因為執紙皮而手指關節變形，80%人有膝患。機構呼籲社會關注拾荒長者的工作環境及健康問題。

該機構昨於大埔六鄉學習園地舉辦關於拾荒長者的公眾教育活動，現場有攤位遊戲及各項工具示範，例如特製手推車等，到來參與的兒童都對各項活動感興趣，有人透過遊戲學習回收分類垃圾的意義，亦有男童親身推動載滿紙皮的手推車，來感受拾荒長者平日工作的辛勞。

250人次接受物理治療等支援 該機構助理總幹事黃智傑指，推行社區回收工作支援服務漸見成效。截至今年4月，該機構在關顧服務方面，累計落區探訪人次接近600。在職業支援服務方面，接受職業治療、物理治療及職安健訓練小組人次超過250。在公眾教育方面，該機構於今年3月舉辦社區回收月。

拾荒長者在執整紙皮時要經常用手指綁紮紙皮，而且需要長時間彎曲腰部及運送超重的紙品等，導致有90%參與計劃者手指關節有不同程度的變形及繃緊，80%人膝關節出現退化及有腳患問題，情況不容忽視。

阿鳳（化名）現年70歲，她每天由早上7時工作至凌晨4時，年中無休。由於她需要經常彎腰執拾和整理紙皮，手推車卻不合身高，令其需要彎腰推車，導致她現時只可曲着身子走路，腰背還經常感到痛楚。另外，長期徒手拆開紙箱，使她的手指彎曲變形。

睡眠不足也為阿鳳帶來危險，她試過因打瞌睡傾前而撞瘀左眼。工作期間亦曾發生意外，例如手推車溜後而被撞傷小腿；不慎被（界）刀（界）傷手腕至前臂位置，需要送院縫針止血。為了改善阿鳳的勞損情況，該機構邀請她接受物理治療，紓緩痛症不適，做伸展運動預防身體惡化。該機構也派發與香港理工大學共同設計的回收工作者專用手推車予她，手推車的固定功能，能避免車子於斜路溜後而發生意外。