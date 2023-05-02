內地團塞爆社區見改善 議員倡監管 食肆 購物點

【本報訊】眾多內地旅行團於五一長假期訪港，幸未有再出現團客塞爆紅磡、土瓜灣的情況。議員楊永杰說近日兩區一帶用膳流程暢順，情況已比疫情前大為改善，相信與部分旅行團分流至其他區用膳有關，但他期望旅遊業監管局應同時監管旅行團、購物點及食肆，並要求食肆於接待內地旅行團前後設15分鐘緩衝時間予店員執枱。

內地團早前塞爆紅磡、土瓜灣，滋擾社區且損旅客體驗，引起社會關注，港府連忙與旅遊及餐飲業界補鑊。楊永杰昨日在電台節目表示，近日他在中午繁忙時間到區內觀察，發現於多個內地團分流到其他區用膳後，內地團對社區影響明顯減少。他原本預計每天有80至100團到訪土瓜灣，實際每日分流接近30團到其他地方，紅磡、土瓜灣食肆接待剩餘的50團，符合地區承載量。

籲設15分鐘緩衝期執枱 楊又說，旅監局的監管起到作用，見到有職員在街上維持秩序，導遊按指示教育遊客要留意香港法例，遊客亦合作減少在街上丟垃圾及吸煙等行為，維持環境衞生。不過，他提到，目前食肆未納入監管仍為漏洞，認為應同時監管旅行團、購物點及食肆，並建議餐廳預約機制應設緩衝期，於每個時段之間多預留10至15分鐘，予店員準備接待下一團，否則餐廳執拾枱面的時間不足，反而會令遊客在街上等候。