訪港 外遊 相抵銷 食肆收入增幅小

【本報訊】本港五一假期完結，內地人則仍有數天假，餐飲業界回顧過去周末周日的情況，指整體生意較平日多至少10%，旅遊旺區更增約20%，但仍較疫前遜色，相信由於港人3日連假亦北上或外遊，抵銷內地旅客帶來的五一效應。另有酒樓經理說雖然酒樓坐滿人，但生意仍得單位數增幅。

業界料整體多15%生意 過去數天尖沙咀、旺角、銅鑼灣等多區人頭湧湧，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，近日曾到訪多個地區視察，旅遊旺區的人流明顯急增，尤其數間名店大排長龍，相信旅客購物前後會食餐好，估計附近食肆有約20%的生意增長。他續參考入境處數字指，訪港內地旅客人數維持16萬，較一般8萬多一倍，但相比過去五一假期約20萬為少，與此同時，出境的人數亦較入境多，令整體生意增幅有限，未有造成暢旺氣氛，估計整體業界約有15%生意增幅。

位於旺角旅遊旺區的倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠則指，過去的周末周日的人雖較多，酒樓內亦坐滿人，但生意較對上周僅增6%至7%。蘇提到，港人自從通關後，每逢連放數天假，不少人會外遊或往內地，此消彼長下，生意未有飆升，僅受惠內地人消費力較高下而有增長。蘇又說，今年的內地食客較多拖大行李箱，較少拖細篋，相信多數人為即日來回，打算吃個飯後購物，便回內地。